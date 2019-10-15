Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
Son Dakika Ekonomi Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa güne artı rezervle başladı

30 dakika önce

Piyasa, güne 12 milyar 388,7 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa güne artı rezervle başladı, System.String[]

Piyasa, güne 12 milyar 388,7 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 29 milyar 17,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dün 1,5 ayın zirvesini gören doların ateşi söndü! İşte son durum
Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu İpek Yolu'nun ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamaya hazırız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:39:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]