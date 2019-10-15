Piyasa güne artı rezervle başladı
30 dakika önce
Piyasa, güne 12 milyar 388,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:08 Kaynak: AA
Piyasa, güne 12 milyar 388,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 29 milyar 17,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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