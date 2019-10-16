Piyasa güne artı rezervle başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 17 milyar 151,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Piyasa, güne 17 milyar 151,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 467 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Gümrüğe takılan 4 milyonluk lüks araca 1,6 milyon TL'den alıcı çıkmadı Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yatay seyirle başladı! İşte son durum Borsa İstanbul, banka hisselerinde "açığa satışı" yasakladı