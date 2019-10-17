Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 15 milyar 135,2 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 15 milyar 135,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 446,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:05 Kaynak: AA
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