Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
Son Dakika Ekonomi Piyasa güne artı rezervle başladı

Piyasa güne artı rezervle başladı

2 saat önce

Piyasa, güne 1 milyar 846,6 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa güne artı rezervle başladı, System.String[]

Piyasa, güne 1 milyar 846,6 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 441,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Azerbaycan'da yolsuzluk protestosu sırasında röportaj veren bir eylemcinin gözaltına alınma anı, sosyal medyada gündem oldu
Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı Yargılanan oğlu için hakimliği bırakan anne, avukatlık yapmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 12:11:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]