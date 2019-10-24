Piyasa güne artı rezervle başladı

Bankaların serbest depo hesabı ise 15 milyar 332,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Piyasa, güne 3 milyar 538,5 milyon lira artı rezervle başladı.

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NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu