Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 1 milyar 898,3 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 1 milyar 898,3 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 58,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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