Piyasa güne artı rezervle başladı
7 saat önce
Piyasa, güne 4 milyar 325,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:04 Kaynak: AA
Piyasa, güne 4 milyar 325,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 103,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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