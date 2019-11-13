Piyasa güne artı rezervle başladı
7 saat önce
Piyasa, güne 19 milyar 117,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:04 Kaynak: AA
Piyasa, güne 19 milyar 117,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 607,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak Hatay'dan dünyaya defne yaprağı ihracatı BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı "Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası