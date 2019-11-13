Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
Son Dakika Ekonomi Piyasa güne artı rezervle başladı - Son Dakika Ekonomi

Piyasa güne artı rezervle başladı

7 saat önce

Piyasa, güne 19 milyar 117,9 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa güne artı rezervle başladı, System.String[]

Piyasa, güne 19 milyar 117,9 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 607,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak
Hatay'dan dünyaya defne yaprağı ihracatı BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı "Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:52:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]