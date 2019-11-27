Son Dakika Haberleri: Piyasa güne artı rezervle başladı
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Piyasa güne artı rezervle başladı

6 saat önce

Piyasa, güne 1 milyar 257,8 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 1 milyar 257,8 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 17 milyar 517,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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