Piyasa güne artı rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 513,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:06 Kaynak: AA
Piyasa, güne 513,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 14 milyar 976,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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