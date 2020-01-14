Piyasa güne artı rezervle başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Piyasa güne artı rezervle başladı - Son Dakika Ekonomi

Piyasa güne artı rezervle başladı

6 saat önce

Piyasa, güne 11 milyar 75,2 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa güne artı rezervle başladı, System.String[]

Piyasa, güne 11 milyar 75,2 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 15 milyar 713,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında büyük gün yarın
Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü! Tarihi zirveye ramak kaldı Telefon taksidine 3 ay sınırlaması geldi! İşte 12 ay taksitle alınabilecek telefonlar Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürekli meydana gelen elektrik kesintisinin nedeni kaçak hat çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 16:33:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasa güne artı rezervle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]