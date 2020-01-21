Piyasa güne artı rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 885,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:06 Kaynak: AA
Piyasa, güne 885,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 169,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Son Dakika Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı İGDAŞ'tan doğal gaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası İnternette mentollü sigara fırsatçılığı! Değerinin iki katına satılıyor Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı