Piyasa güne artı rezervle başladı - Son Dakika
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Piyasa güne artı rezervle başladı

7 saat önce

Piyasa, güne 16 milyar 982,7 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 16 milyar 982,7 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 127,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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