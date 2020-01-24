Piyasa güne artı rezervle başladı
7 saat önce
Piyasa, güne 16 milyar 982,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:06 Kaynak: AA
Piyasa, güne 16 milyar 982,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 127,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Son Dakika Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Bakan Albayrak: TL varlıklara yatırım yapanlar kazandı Kuyumcular uyardı: Altın 320 TL'yi görebilir 1 TL'ye aldığı şişeleri sanat eserine dönüştürüp 50 euroya satıyor