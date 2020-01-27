Piyasa güne artı rezervle başladı - Son Dakika
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Piyasa güne artı rezervle başladı

6 saat önce

Piyasa, güne 18 milyar 328,8 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 18 milyar 328,8 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 482 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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