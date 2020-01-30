Piyasa güne artı rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 2 milyar 573,1 milyon lira artı rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:06 Kaynak: AA
Piyasa, güne 2 milyar 573,1 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 15 milyar 815,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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