Piyasa, güne artı rezervle başladı - Son Dakika
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Piyasa, güne artı rezervle başladı

6 saat önce

Piyasa, güne 2 milyar 919 milyon lira artı rezervle başladı.

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Piyasa, güne 2 milyar 919 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 512,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:04 Kaynak: AA

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