Piyasa güne artı rezervle başladı
6 saat önce
Piyasa, güne 8 milyar 707,3 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 8 milyar 707,3 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 29 milyar 292,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:10 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor