Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
39 dakika önce
Piyasa, güne 48 milyar 88,7 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 48 milyar 88,7 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 33 milyar 35,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:14 Kaynak: AA
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