Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

39 dakika önce

Piyasa, güne 48 milyar 88,7 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 48 milyar 88,7 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 33 milyar 35,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:14 Kaynak: AA

Ekonomi
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