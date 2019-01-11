Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 46 milyar 542 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 46 milyar 542 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 27 milyar 215,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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