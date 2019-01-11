Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa, güne 46 milyar 542 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 46 milyar 542 milyon lira eksi rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 27 milyar 215,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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