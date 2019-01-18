Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa, güne 12 milyar 336,1 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 12 milyar 336,1 milyon lira eksi rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 734,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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