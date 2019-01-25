Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
3 saat önce
Piyasa, güne 13 milyar 24 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 13 milyar 24 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 27 milyar 563,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:06 Kaynak: AA
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