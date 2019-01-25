Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa, güne 13 milyar 24 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 13 milyar 24 milyon lira eksi rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 27 milyar 563,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak

Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı

İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan

Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti