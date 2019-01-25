Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

3 saat önce

Piyasa, güne 13 milyar 24 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 13 milyar 24 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 27 milyar 563,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:06 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı

İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:47:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]