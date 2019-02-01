Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
25 dakika önce
Piyasa, güne 22 milyar 255,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 22 milyar 255,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 432,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:10 Kaynak: AA
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