Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
20 dakika önce
Piyasa, güne 12 milyar 164,2 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 12 milyar 164,2 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 114,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:06 Kaynak: AA
AB Komisyonu Nike'a 12,5 Milyon Euro Ceza Kesti
Safiye Soyman, Duş İtirafıyla Hayranlarının Midesini Bulandırdı!
Ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Kapı Kapı Dolaşıp AK Parti Adayına Oy İstedi
Sevgilisinin Evine Tırmanan Cani Adam, Kendini ve Sevgilisini Bıçakla Yaraladı