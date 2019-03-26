Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

20 dakika önce

Piyasa, güne 12 milyar 164,2 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 12 milyar 164,2 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 114,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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