Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa, güne 12 milyar 164,2 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 12 milyar 164,2 milyon lira eksi rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 114,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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