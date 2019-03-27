Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

47 dakika önce

Piyasa, güne 2 milyar 36,4 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 2 milyar 36,4 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 327,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:16 Kaynak: AA

Ekonomi
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