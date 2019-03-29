Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa, güne 51 milyar 816,6 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 51 milyar 816,6 milyon lira eksi rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 30 milyar 113,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Karius'un Değeri 5 Milyon Euro Düştü

Fenerbahçe'nin En Değerli İsmi Moses

Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu

Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı