Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

10 dakika önce

Piyasa, güne 51 milyar 816,6 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 51 milyar 816,6 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 30 milyar 113,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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