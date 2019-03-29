Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
10 dakika önce
Piyasa, güne 51 milyar 816,6 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 51 milyar 816,6 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 30 milyar 113,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:08 Kaynak: AA
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