Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa, güne 63 milyar 524 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 63 milyar 524 milyon lira eksi rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 258,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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