Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa, güne 73 milyar 155,6 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 73 milyar 155,6 milyon lira eksi rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 16 milyar 74,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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