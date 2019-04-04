Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa, güne 74 milyar 464,5 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 74 milyar 464,5 milyon lira eksi rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 15 milyar 147,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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