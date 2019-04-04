Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

8 dakika önce

Piyasa, güne 74 milyar 464,5 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 74 milyar 464,5 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 15 milyar 147,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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