Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 63 milyar 238,7 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 63 milyar 238,7 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 241,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA
Son Dakika! Erdoğan'dan İstanbul'daki Oy Sayımına Son Yorum: Neredeyse Seçimin Bütünü Usulsüz
YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor
Hükümete Yakın Yazar, "Seçim Tekrarlanabilir" Deyip Tarih Verdi