Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa, güne 63 milyar 238,7 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 63 milyar 238,7 milyon lira eksi rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 241,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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