Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 63 milyar 238,7 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 63 milyar 238,7 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 241,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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