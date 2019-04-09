Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa, güne 46 milyar 575,2 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 46 milyar 575,2 milyon lira eksi rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 736,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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