Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
4 dakika önce
Piyasa, güne 46 milyar 575,2 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 46 milyar 575,2 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 736,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:05 Kaynak: AA
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