Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

4 dakika önce

Piyasa, güne 46 milyar 575,2 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 46 milyar 575,2 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 736,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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