Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı
48 dakika önce
Piyasa, güne 6 milyar 940,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 6 milyar 940,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:38 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 16 milyar 796,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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