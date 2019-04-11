Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

48 dakika önce

Piyasa, güne 6 milyar 940,5 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 6 milyar 940,5 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 16 milyar 796,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:38 Kaynak: AA
Ekonomi
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