Piyasa Güne Eksi Rezervle Başladı

Piyasa, güne 6 milyar 940,5 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 6 milyar 940,5 milyon lira eksi rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 16 milyar 796,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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