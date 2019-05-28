Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa güne eksi rezervle başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 2 milyar 634,3 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 2 milyar 634,3 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 312,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:05 Kaynak: AA
Ekonomi
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