Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 430,1 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 430,1 milyon lira eksi rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 746,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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