Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 2 milyar 566,5 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 2 milyar 566,5 milyon lira eksi rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 957,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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