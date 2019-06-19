Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 4 milyar 139,8 lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 4 milyar 139,8 lira eksi rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 43,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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