Piyasa güne eksi rezervle başladı
19 dakika önce
Piyasa, güne 16 milyar 538,6 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 16 milyar 538,6 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:08 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 953,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti
Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı
TRT eski başspikeri Şener Mete, Şebnem Bursalı'ya sert tepki gösterdi!
Gümüşhane'de 2 kilogram ağırlığında mantar bulundu