Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 16 milyar 538,6 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 16 milyar 538,6 milyon lira eksi rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 953,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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