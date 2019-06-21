Piyasa güne eksi rezervle başladı
48 dakika önce
Piyasa, güne 12 milyar 291,8 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 12 milyar 291,8 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:04 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 87,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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