Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
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Piyasa güne eksi rezervle başladı

48 dakika önce

Piyasa, güne 12 milyar 291,8 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 12 milyar 291,8 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 87,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:04 Kaynak: AA
Ekonomi
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