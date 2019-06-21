Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 12 milyar 291,8 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 12 milyar 291,8 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 87,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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