Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
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Piyasa güne eksi rezervle başladı

9 dakika önce

Piyasa, güne 8 milyar 864,4 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 8 milyar 864,4 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 296,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:06 Kaynak: AA
piyasa, Ekonomi
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