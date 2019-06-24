Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 8 milyar 864,4 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 8 milyar 864,4 milyon lira eksi rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 296,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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İşte İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum

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