Piyasa güne eksi rezervle başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 9 milyar 961,3 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 9 milyar 961,3 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:03 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 190,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır
Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti
10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı
S-500'ler uzaydaki hedefleri de vurabilecek