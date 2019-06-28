Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 15 milyar 846 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 15 milyar 846 milyon lira eksi rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 21 milyar 877 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!

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