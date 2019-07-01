Piyasa güne eksi rezervle başladı
48 dakika önce
Piyasa, güne 2 milyar 926,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 2 milyar 926,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:09 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 30 milyar 949,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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