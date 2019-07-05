Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 14 milyar 845,7 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 14 milyar 845,7 milyon lira eksi rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 548,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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