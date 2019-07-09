Piyasa güne eksi rezervle başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 2 milyar 115,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 2 milyar 115,4 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:05 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 37,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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