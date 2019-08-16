Piyasa güne eksi rezervle başladı

Piyasa, güne 2 milyar 200,3 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa, güne 2 milyar 200,3 milyon lira eksi rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 147,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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