Piyasa güne eksi rezervle başladı
54 dakika önce
Piyasa, güne 5 milyar 108,8 milyon lira eksi rezervle başladı.
Piyasa, güne 5 milyar 108,8 milyon lira eksi rezervle başladı. Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:12 Kaynak: AA
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 983,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Sınır tanımayan imam, boş vakitlerinde dövüş müsabakası hakemliği yapıyor Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı