Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
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Piyasa güne eksi rezervle başladı

54 dakika önce

Piyasa, güne 5 milyar 108,8 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 5 milyar 108,8 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 983,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:12 Kaynak: AA
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