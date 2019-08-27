Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
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Piyasa güne eksi rezervle başladı

2 saat önce

Piyasa, güne 6 milyar 871,4 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 6 milyar 871,4 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 365,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:04 Kaynak: AA
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