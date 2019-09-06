Piyasa güne eksi rezervle başladı
27 dakika önce
Piyasa, güne 4 milyar 16,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:02 Kaynak: AA
Piyasa, güne 4 milyar 16,5 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 18 milyar 12,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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