Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
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Piyasa güne eksi rezervle başladı

27 dakika önce

Piyasa, güne 4 milyar 16,5 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 4 milyar 16,5 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 18 milyar 12,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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