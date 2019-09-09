Piyasa güne eksi rezervle başladı
59 dakika önce
Piyasa, güne 6 milyar 247,6 milyon lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:08 Kaynak: AA
Piyasa, güne 6 milyar 247,6 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 16 milyar 837,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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