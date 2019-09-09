Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
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Piyasa güne eksi rezervle başladı

59 dakika önce

Piyasa, güne 6 milyar 247,6 milyon lira eksi rezervle başladı.

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Piyasa, güne 6 milyar 247,6 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 16 milyar 837,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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