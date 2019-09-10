Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasa güne eksi rezervle başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 7 milyar 915,9 milyon lira eksi rezervle başladı.

Piyasa güne eksi rezervle başladı, System.String[]

Piyasa, güne 7 milyar 915,9 milyon lira eksi rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 14 milyar 382,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ronaldo'dan tarihe geçen 200 milyon euroluk anlaşma!
Polis ekipleri, vatandaşın fark ettiği kaya parçasının başında 3 gün nöbet tuttu İnsan yüzlü buzağı, görenleri hayrete düşürüyor Urfalı girişimci, insanların kendisiyle dalga geçtiği işte talebe yetişemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:41:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa güne eksi rezervle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]