Piyasa güne eksi rezervle başladı
5 dakika önce
Piyasa, güne 2 milyar 400 bin lira eksi rezervle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:06 Kaynak: AA
Piyasa, güne 2 milyar 400 bin lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 12 milyar 731,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Köyde özel toprakla mayalanan pekmez 200 yıldır gelir kaynağı olmaya devam ediyor 700 lira sermayeyle başladı şimdi yurt dışına nevresim gönderiyor Bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı parayı harcayan çift, hırsızlıktan yargılanıyor Köse fasulyesi daha tarladayken alıcı buluyor